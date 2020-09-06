Ургант «прокатился» с Путиным на Aurus

Москва, 6 сентября. Телеведущий Иван Ургант снялся в шуточном ролике, в котором его на автомобиле «подвозит» президент России Владимир Путин. Запись показали в эфире Первого канала.

В ролике использовали кадры из поездки Путина за рулем Aurus на открытии новых участков крымской трассы «Таврида» в августе. С помощью монтажа Урганта «поместили» на пассажирское сиденье. Вопросы и ответы телеведущего подогнали под реплики главы государства.

Поездка начинается с замечания президента о необходимости пристегнуться, чтобы не пришлось платить штраф. На это телеведущий ответил, что не знал, кто пошутит первым. В итоге Ургант признал, что Путин его опередил.

Во время движения телеведущий попросил у главы государства разрешения «опробовать» на нем некоторые шутки. Первая острота о бывшем и действующем президентах США Бараке Обаме и Дональде Трампе рассмешила Путина. Но шутку про навещающий рубль в больнице доллар Ургант предпочел до конца не рассказывать.

В финале ролика телеведущий удивился, что на дорогах нет пробок, и заявил, что около телецентра выпрыгнет на ходу.

Ранее Ургант показал пародию на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Шоумен обыграл момент, когда Лукашенко во время протестов в августе вышел к силовикам в бронежилете и с автоматом в руках.