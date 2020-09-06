На прощании с Клюевым заметили плачущего Леню из «Ворониных»

Москва, 6 сентября. Российский актер Станислав Дужников, сыгравший роль Лени в сериале «Воронины», был замечен на церемонии прощания с заслуженными артистом РФ Борисом Клюевым. На видео, опубликованном в Сети, Дужников общается с поклонниками творчества Клюева и не может сдержать слез.

Для того, чтобы провести коллегу в последний путь, Клюев облачился во все черное. Судя по кадрам, Дужников не пытался скрывать эмоции. К нему неоднократно подходили люди с объятиями и соболезнованиями. Борис Клюев сыграл роль отца героя Дужникова в сериале «Воронины». Актеры работали вместе на протяжении десяти лет.

Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Советский и российский актер был тяжело болен. В пятницу, 4 сентября, в помещении Малого театра состоялась церемония прощания с артистом. На панихиду пришли его коллеги, друзья и поклонники. Многие из присутствующих отметили, что на похоронах отсутствовала актриса Анна Фроловцева, сыгравшая роль Гали в сериале «Воронины».

Предположительно, она по-прежнему не может прийти в себя после смерти Клюева. Во время беседы с Федеральным агентством новостей она заявила, что не способна комментировать происходящее, поскольку находится «в шоковом состоянии».