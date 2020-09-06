Украинская учительница убила мужа и ранила из револьвера 13-летнюю дочь

Киев, 6 сентября. Учительница из Ровенского района Украины застрелила мужа и ранила из револьвера дочь, после чего пыталась покончить с собой. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщила Национальная полиция страны

Расследование начато по факту убийства 45-летнего мужчины. Также в медучреждение доставили 13-летнюю девочку с множественными ранениями грудной клетки и 44-летнюю женщину, которую подозревают в совершении преступления.

По версии следствия, женщина расстреляла из револьвера мужа и дочь, после чего попыталась покончить с собой. Перед гибелью мужчина успел сообщить о произошедшем отцу, который вызвал полицию.

«Ведется досудебная проверка по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка по части 1 статьи 115 и части 2 статьи 15 и 115 Уголовного кодекса Украины», — отметили в Национальной полиции Украины.

Ранее стрельба произошла в Белграде. Неустановленный пока злоумышленник напал на людей, один из которых скончался от тяжелых ранений. За жизнь второго борются врачи.