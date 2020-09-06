Бразильская модель разделась из-за решения Месси остаться в «Барселоне»

Бразилиа, 6 сентября. Двукратная обладательница титула «Мисс Бум Бум», фанатка футболиста Лионеля Месси модель Сьюзи Кортес заявила, что не собирается носить футболку «Барселоны», пока Хосеп Бартомеу остается президентом каталонского клуба. Соответствующую запись в сопровождении откровенного фото она опубликовала в Instagram.

Таким образом обладательница самых красивых ягодиц в мире отреагировала на заявления футболиста о том, что на следующий сезон он останется в «Барселоне». Бразильская модель опубликовала фото в стрингах и топике с изображением Месси.

«Я уважаю решение Месси, но, пока Бартомеу является президентом, я не буду носить футболку «Барселоны». Я «куле» (прозвище болельщиков «Барселоны». — Прим. ФАН), но клуб совершает преступление, практически порабощая Месси. Бартомеу, уходи», — написала Кортес.

Модель отметила, что скоро отправится в Барселону, «чтобы протестовать против плохого человека», который является президентом ее любимого футбольного клуба.

Кортес также опубликовала откровенную фотографию, полностью раздевшись, но прикрыв интимные места надписью «Бартомеу уходи».

Ранее Месси официально заявил, что остается в каталонском клубе. Футболист заявил, что хотел уйти, но ему «это не позволяли сделать». Решение остаться футболист принял, «чтобы не доводить дело до суда». Месси также назвал «катастрофой» руководство «Барселоны» во главе с Бартомеу. По мнению футболиста, сейчас у клуба нет стратегии развития.