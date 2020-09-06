«Супруга» Клюева из сериала «Воронины» не пришла на похороны

Москва, 6 сентября. Актриса Анна Фроловцева, сыгравшая роль Гали в сериале «Воронины», не пришла на похороны Бориса Клюева. Прощание с артистом состоялось в пятницу в Малом театре.

Трансляция церемонии велась в Интернете. Множество людей пришли проводить в последний путь Бориса Клюева, а также поддержать его вдову. Свои соболезнования высказали одноклассники, коллеги и ученики ведущего актера Малого театра. Также на прощании была замечена Екатерина Волкова, сыгравшая роль Веры в знаменитом семейном сериале.

Однако многие зрители заметили, что на процессии отсутствовала актриса Анна Фроловцева, запомнившаяся телезрителям в качестве супруги Клюева в «Ворониных». Церемонию также пропустили Георгий Дронов и Юлия Куварзина, сообщают Дни.ru.

Вполне возможно, что Фроловцева по-прежнему не может прийти в себя после смерти Клюева. Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей она заявила, что не способна комментировать происходящее, поскольку находится «в шоковом состоянии... как в штопоре».

Напомним, Борис Клюев на протяжении долгих лет боролся с раком. В 2018 году он уже был госпитализирован. По словам самого же актера, он испытывал большие проблемы со здоровьем. Предположительно, были поражены легкие.

Борис Клюев родился в Москве 13 июля 1944 года. Он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1969 года являлся актером Государственного академического Малого театра России, играл более чем в 60 спектаклях. Был награжден орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.