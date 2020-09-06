Фанаты Литвиновой удивились фото актрисы «без прикрас»

Москва, 6 сентября. Актриса Рената Литвинова показала в своем Instagram-аккаунте фотографию «без прикрас». Снимок, где знаменитая артистка запечатлена без макияжа и обработки, вызвал спор среди подписчиков. Многие разглядели целлюлит на ногах звезды.

Фотография появилась накануне в блоге Литвиновой. Судя по снимку, артистка оказалась запечатлена во время отдыха за городом.

«Предельно честное фото, снятое «доброй дочкой». Гантеля осталась за кадром — я ее сфотографировала отдельно. Привет моему тренеру Кате», — написала Литвинова.

В комментариях под снимком одни принялись критиковать знаменитость за слишком честную фотографию. Они посчитали, что не готовы к таким откровениям. В особенности они обратили внимание на ноги звезды

«Ужасное фото», «Такие бедра лучше скрывать», — пишут подписчики.

Однако многие из тех, кто оставил свой комментарий, высказали комплименты Литвиновой, поддержав ее стремление показать естественную красоту.

«Дочка все правильно сделала. Мама вне артистического образа — само совершенство и сама любовь», «Очень красивая. И вы, и гантелька!», «Рената, поделитесь рецептиком стройности, кроме гантели!», «Очень красивая. И нежная», — пишут фанаты.

Напомним, ранее Литвинова поразила своих подписчиков другой фотографией в купальнике. Снимок был сделан во время отдыха звезды в Париже. 1 сентября она поделилась кадрами с отпуска, представ перед фолловерами в темном закрытом купальнике, выгодно подчеркивающим ее стройную фигуру.