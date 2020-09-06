Пациенты рассказали об оставшихся после COVID-19 симптомах

Москва, 6 сентября. Перенесшие COVID-19 пациенты рассказали о странных проявлениях болезни и симптомах, которые остаются после выписки. Свидетельства переболевших коронавирусом людей приводит mk.ru.

Один из пациентов сообщил, что у него до 90/60 упало артериальное давление, появились тахикардия при смене положения тела, боли в мышцах, костях, груди и спине. Также мужчину беспокоят частые мочеиспускания, спонтанно приходящая «дикая слабость». Периодически ощущается нехватка воздуха, «то выходят, то уходят» вены. Пациент отметил, что болеет почти четыре месяца.

Другой пациент рассказал, что после болезни сильно похудел. У мужчины начались проблемы с пищеварением, полностью пропал аппетит. У переболевшей COVID-19 пациентки не первый месяц не проходят онемение конечностей, покалывания в руках и ногах, головные боли.

Врач-реаниматолог Александр Назаров, который также перенес COVID-19, напомнил, что это плохо изученное, новое заболевание. Специалисты должны найти варианты его преодоления через некоторое время, отметил специалист.

«Ясно одно: всем нам, кто преодолел COVID, надо научиться жизни после COVID, надо приспосабливаться к новым реалиям и по возможности научиться преодолевать последствия этой болезни», — заключил Назаров.

Ранее в интервью газете «Известия» глава отделения скорой помощи больницы Антуан Беклер в парижском пригороде Кламар Марк Андроников рассказал, что коронавирус через несколько месяцев может превратиться в обычный насморк.