Утяшева показала секретное упражнение для подтянутых ягодиц

Москва, 6 сентября. Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта новым упражнением, которое призвано помочь быстро и без особого труда поддержать ягодичные мышцы и ноги в форме.

Своим секретом спортсменка поделилась в коротком видео. На кадрах Утяшева одета вовсе не по-спортивному: на ней ультракороткий кроп-топ, белые шорты и свободная рубашка. Несмотря на это, упражнение ей дается достаточно легко, ведь для этого необходима лишь прямая стена и немного терпения.

«Люблю это упражнение. Его можно делать в любое время и в любой одежде. А на каблуках сильнее включаются мышцы ягодичек», — пояснила она.

Суть упражнения заключается в том, чтобы прислониться спиной стене, опуститься и согнуть ноги в коленях под углом 90 градусов. При этом важно втянуть живот как можно сильнее и находиться в такой позе как минимум 30 секунд, советует Утяшева. В день спортсменка рекомендует делать два подхода для того, чтобы стимулировать ягодичные мышцы.

Напомним, ранее в своем Instagram Ляйсан Утяшева поделилась секретом своей стройности. Он призналась, что практикует интервальное голодание. Также Утяшева рассказала о рационе на завтрак, обед и ужин.