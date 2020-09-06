Физиогномист рассказала, как избавиться от «синдрома стервозного лица»

Москва, 6 сентября. Физиогномист, психолог и профайлер Светлана Филатова рассказала, как избавиться от «синдрома стервозного лица». Советами специалист поделилась в интервью радио Sputnik.

По словам Филатовой, в процессе жизни каждый человек тренирует те мимические мышцы, которые чаще всего использует. Суть «синдрома стервозного лица» заключается в том, что человек в расслабленном состоянии выглядит так, будто он зол, испытывает презрение или отвращение, хотя отрицательных эмоций в этот момент не переживает.

«В чем отличие такого лица — это напряженное нижнее веко, не улыбающиеся глаза, чаще всего поджатые губы, как когда человек злится, сведенные брови. У некоторых людей может быть реакция, как при эмоции отвращения, когда приподнимается верхняя губа», — рассказала Филатова.

В то же время специалист посоветовала не торопиться с выводами о человеке. Иногда «синдром стервозного лица» может оказаться признаком плохого зрения. Эмоцию отвращения человек может «включать» когда внимательно рассматривает детали или при настороженности.

Более дружелюбным и расслабленным лицо можно сделать, если больше радоваться, улыбаться и раскрывать глаза.

«Когда ты открыт миру, то и лицо становится таким. Второе — фейсбилдинг. Специальная гимнастика для лица позволит поднять уголки губ и меньше хмуриться. Этим можно заниматься и дома», — советует Светлана Филатова.

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