Терапевт пояснил, как смартфон может испортить память человека

Москва, 6 сентября. Человек может значительно подпортить свою память, начать забывать факты и кратковременную информацию. При этом причиной тому может стать любой мобильный телефон, в том числе смартфон. Об этом рассказала врач-терапевт Олеся Набокова.

Проблемы с запоминанием проистекают из привычки человека делать фотографии на телефон, работать на мобильных устройствах и пользоваться системами навигации. Тем самым человек расслабляет свое внимание и смысловую память.

Кроме того, важную роль играет тот факт, что в условиях свободного доступа к информации, который обеспечивают смартфон и Интернет, человек запоминает факты гораздо хуже. Об этом пишет агентство экономической информации «Прайм».

Набокова также отмечает, что у детей, которые активно пользуются смартфонами, замедляется реакция на световые и звуковые сигналы. Также у них возрастает количество ошибок при письме, снижаются работоспособность, память и внимание. Врач-терапевт обращает внимание, что для минимизации последствий необходимо как можно меньше использовать смартфон и не забывать о специальных разминках.

«Люди проводят много времени, наклонив голову вперед, когда используют смартфон, поэтому несколько минут в день следует уделять зарядке: растяжка рук, запястий, шеи и плеч – обязательные пункты. Рекомендуется сон не менее 8 часов», — утверждает специалист.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что, помимо смс-сообщений, россиянам обязательно стоит удалять со смартфона переписки, в которых есть фото документов. Об этом сообщает телеканал RT.