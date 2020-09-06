Британские врачи перечислили необычные симптомы болезни сердца

Лондон, 6 сентября. Специалисты Британского фонда сердца перечислили необычные признаки сердечных заболеваний. Об этом сообщает Express.

Одним из таких симптомов британские медики назвали зубную боль. По словам специалистов, из-за расположения связывающего мозг и другие органы блуждающего нерва, к боли может привести патология сердца. Также обратить внимание стоит на боли в животе ― они могут начаться при сердечном приступе. Характер таких ощущений обычно сводится к тяжести, отмечают медики.

Симптомом сердечной недостаточности могут оказаться отеки, особенно если они появляются в районе лодыжек. Тошнота и потливость также считаются тревожными признаками. В частности, в сочетании с дискомфортом в груди, челюсти, шее или руке потливость указывает на сердечный приступ.

Специалисты советуют обратить внимание и на шею. Если ее окружность превышает 40 сантиметров у мужчин и 33 у женщин, лучше обратиться к врачу. Последним симптомом медики назвали эректильную дисфункцию.

Ранее британские врачи рассказали, что покалывание и онемение в руках может быть признаком болезней сердца. Причиной появления необычных ощущений может быть повышенный уровень холестерина, который вызывает атеросклероз.

Для профилактики заболевания врачи рекомендуют правильно питаться, лучше всего соблюдать средиземноморскую диету ― есть меньше мяса, а в рацион добавить больше фруктов и овощей.