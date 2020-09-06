План восстановления экономики РФ после пандемии утвердят в сентябре

Москва, 6 сентября. В текущем месяце должен быть утвержден план восстановления экономики РФ. В настоящее время работа над ним завершена, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, вносятся последние штрихи», — приводит слова Белоусова ТАСС.

Он отметил, что утверждение плана по восстановлению будет проходить параллельно с прогнозом социально-экономического развития страны.

Напомним, ранее в общении с Федеральным агентством новостей руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что предпринимаемые руководством России меры по сдерживанию инфляции, поддержанию различных секторов экономики во время эпидемии вполне себя оправдывают.

Как пояснил Деев, за прежние годы Россия действительно накопила существенный опыт в борьбе с кризисами. Правительство научилось применять различные эффективные инструменты вовремя, чтобы не допускать длительного падения ВВП.