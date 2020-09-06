Шойгу заявил, что западные СМИ развернули масштабную кампанию против РФ

Москва, 6 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в западных средствах массовой информации против России развернута масштабная пропагандистская кампания, призванная убедить мировую общественность в агрессивности внешней политики Москвы. Об этом со ссылкой на заявление министра по завершении Армейских игр – 2020 сообщает РИА Новости.

«В концептуальных документах блока наша страна определена как главная угроза безопасности. В западных СМИ развернута масштабная пропагандистская кампания. Ее цель — убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики России», — заявил Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что «высшие должностные лица» НАТО широко используют антироссийскую риторику.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ заключило на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники на общую сумму свыше 1,16 трлн рублей.

В соответствии с этими сделками ВС РФ получат свыше 500 новых образцов техники, более 80 тыс. ракет и боеприпасов, а также модернизируют более 100 единиц вооружения, сообщает газета «Известия». Некоторые представленные впервые образцы глава Минобороны РФ поручил испытать на стратегических учениях и в боевой обстановке — в Сирии.