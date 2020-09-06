Брежнева показалась перед фанатами в пальто из денег

Москва, 6 сентября. Российская певица Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram-аккаунте откровенную фотографию в необычном наряде, который сразу же привлек внимание пользователей социальной сети. Исполнительница приняла участие с фотосессии, будучи одетой в объемное пальто из денег.

На фотографии Брежнева стоит в дверном проеме. На ней одета короткая мини-юбка, узкий топ из бриллиантов, а также объемное пальто, которое свисает буквально до пола. Кроме того, в фотографии певица спрятала еще одну интересную, но малозаметную деталь. На шее исполнительницы красуется кулон из легендарного фильма «Титаник».

В подписи под снимком Брежнева призналась, что автором необычного стиля выступила московский модельер Ульяна Сергиенко.

«У кого-то есть денежное дерево, а у кого-то денежное пальто. Хотя не только оно прекрасно на этом фото, а весь комплект haute couture от Ульяны Сергиенко», — написала Вера Брежнева.

В комментариях многие фанаты обратили внимание на красоту исполнительницы, назвав ее «богиней».

«Ну нельзя быть такой шикарной!», «Фигура шикарная», «А пальто действительно денежное. Представляю, сколько на него копить-то надо», Как же вам идут открытая одежда и подобранные волосы!» — пишут они.

Напомним, в конце августа российская поп-певица Вера Брежнева возмутила фанатов откровенным видео. Брежнева опубликовала видеоролик, на кадрах которого она идет по пляжу в спущенном до пояса ярко-розовом платье, прикрывая голую грудь руками.