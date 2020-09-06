Шикарный бюст Ани Лорак взбудоражил пользователей Instagram

Москва, 6 сентября. Украинская певица Ани Лорак часто общается с фанатами на официальной странице в Instagram. В этот раз исполнительница посетовала на то, как ей не хватало обычного человеческого общения. Кроме того, певица опубликовала сразу несколько пикантных фотографий, на которых похвасталась шикарной грудью.

Снимки появились в аккаунте Ани Лорак в субботу. На фотографиях она позирует в синих джинсах, бежевых туфлях и откровенном горчичном топе без бюстгальтера. Женщина призналась, что скучала по рабочим будням.

«Начались рабочие будни. Съемки, суета. И так радостно от простого человеческого общения. Мы нуждаемся в людях», — написала она.

Артистка также предложила фанатам выбрать, какой из трех снимков лучше. Подписчики не сошлись во мнении, зато оставили множество воодушевленных комментариев.

«Вы и вправду очень обаятельная», «Привет, красавица, умничка, удачи и больших успехов тебе», «Шикарна», «Шикарна как всегда», — пишут подписчики Ани Лорак.

Ранее Ани Лорак поделилась с журналистами своими переживаниями относительно прошедшего коронавирусного карантина. Поп-исполнительница призналась, что чуть не сошла с ума.