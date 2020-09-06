Участвующие в борьбе с коронавирусом бюджетники получат новые выплаты

Москва, 6 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о новых стимулирующих выплатах работникам, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса нового типа и помогают больным. Документ опубликован на сайте кабмина.

Выплату бюджетники будут получать за особые условия труда.

«Речь идет об организациях, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН», — говорится в пояснительной информации к документу.

Работники этих организаций и ведомств задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, наряду с медиками. Размер выплаты будет зависеть от должности специалиста и составит от 20 до 100% от его среднемесячного дохода. Из резервного фонда правительства для этих целей выделят более пяти миллиардов рублей.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. Вызванное вирусом заболевание COVID-19 стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса во всем мире.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на ВОЗ сообщила, что за несколько месяцев увеличилось число зараженных молодых людей.