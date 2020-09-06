Ритм жизни современного человека порой не дает времени, чтобы отвлечься на проблемы со здоровьем. Однако периодические боли в животе, снижение аппетита или частые приступы тошноты появляются явно не от хорошей жизни вашего желудка. Это сигналы, после которых стоит незамедлительно обратиться к врачу и провести комплексное обследование. Ведь такие симптомы зачастую сопровождают гастрит с пониженной кислотностью.
Что это за диагноз
Гастрит с пониженной кислотностью еще называют гипоацидным. Это воспалительный процесс, который располагается на слизистой поверхности желудка. Из названия следует, что заболевание возникает из-за снижения концентрации соляной кислоты. Но почему же это происходит? Все дело в работе клеток, производящих соляную кислоту — если их функции нарушаются, то кислотность падает. Чаще всего такой диагноз ставят тем пациентам, у которых долго время наблюдалась повышенная кислотность желудочного сока, вследствие чего слизистая оболочка получила сильные повреждения.
Особенность этого гастрита заключается в том, что многие пациенты и не догадываются о своей болезни вплоть до очередного обострения, которое вынуждает их экстренно обращаться за врачебной помощью. Тогда им назначают весьма сложное и длительное лечение, которое не гарантирует 100% выздоровления. Поэтому в этом случае важно вовремя обратиться к гастроэнтерологу и предупредить возникновение необратимых повреждений органа.
Какие бывают симптомы
У каждого пациента в зависимости от полной клинической картины гипоацидный гастрит проявляется по-разному. Однако все же существуют общие признаки, по которым можно определить эту форму заболевания:
- постоянная отрыжка, которая возникает непосредственно после приема еды;
- ноющая боль в желудке, интенсивность которой усиливается после приема пищи;
- чувство тяжести и постоянного распирания в желудке;
- сильное слюноотделение;
- постоянная тошнота или частая рвота;
- плохой аппетит;
- запоры или диарея;
- метеоризм.
Из-за нарушения работы желудка всасываемость питательных веществ существенно падает, поэтому это отражается на состоянии всего организма:
- появляются проблемы с кожей;
- сонливость и постоянная слабость;
- ногти становятся мягкими и ломкими;
- волосы тускнеют и выпадают;
- на самых последних стадиях этой формы гастрита у пациентов наблюдается дисбактериоз полости рта.
Если говорить о хронической форме, то ее признаки немного отличаются. Характеризуется она частыми и довольно сильными рецидивами, которые сопровождаются не просто дискомфортом в животе, а резкой болью, рвотой и проблемами со стулом. Однако хроническая форма способна отражаться не только на состоянии всего желудочно-кишечного тракта, но и на общем состоянии больного:
- появляется сильная раздражительность;
- существенно усиливается сердцебиение;
- снижается продуктивность;
- наблюдается резкая потеря веса;
- кожные покровы становятся бледными и сухими;
- больной испытывает сильную слабость.
Диагностика и лечение
Для того чтобы поставить правильный диагноз врачу понадобится назначить ряд обследований, которые помогут установить точную форму заболевания и серьезность повреждений органа. Вот несколько основных процедур, через которые придется пройти любому пациенту гастроэнтеролога:
- гастроскопия;
- дыхательный тест на наличие бактерии Helicobacter pylori
- выявление степени кислотности желудочного сока;
- изучение его состава;
- взятие тканей на биопсию (при необходимости).
Важно
Бактерия Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори) передается бытовым путем — через посуду или при непосредственном контакте с зараженным. Этот микроорганизм способен выживать в агрессивной кислой среде желудка, выделяя особые ферменты, которые раздражают орган и провоцируют его на постоянную выработку соляной кислоты, из-за чего сильно страдает слизистая поверхность. На ней появляются эрозии, язвы, которые в дальнейшем приводят в онкологии.
После того, как диагноз подтверждается, больному назначают лечение, состоящее из нескольких видов препаратов. Одни направлены на подавление жизнедеятельности пагубных микроорганизмов, другие — на заживление образовавшихся эрозий и стимуляцию выработки желудочного сока. Однако стоит отметить, что в этом случае не стоит заниматься самолечением, прибегать к помощи народной медицины или бежать в аптеку лишь за болеутоляющими средствами. Важно пролечить гастрит, чтобы в дальнейшем избежать обострения и сохранить здоровье желудка.
Диета
Если врач поставил диагноз гастрит с пониженной кислотностью, то от ряда продуктов придется отказаться. Причем это касается не только процесса лечения, но и периода после него. В список запрещенных продуктов входят:
- копченые колбасы и другие мясные изделия;
- маринады и соления;
- ферментированные сыры;
- молочные продукты с высоким показателем жирности;
- жирное мясо и рыба;
- сладости и молочный шоколад;
- газированные напитки, кофе, квас;
- острые овощи;
- алкогольные напитки.
В диету должны входить исключительно те продукты, которые смогут быстро усваиваться и не будут затруднять работу желудка:
- яйца;
- крупы;
- морковь, томаты, огурцы, свекла;
- диетическое мясо;
- молочные продукты с маленьким процентом жирности;
- цитрусовые;
- ягоды;
- компоты, кисели и некрепкий чай.
Стоит обратить внимание, что диета во время лечения направлена, в первую очередь, на то, чтобы стимулировать нормальную работу органа и провоцировать выработку желудочного сока. Также стоит учитывать, что лечение не всегда приятное и быстрое. Придется подготовиться к наличию некоторых побочных эффектов от принимаемых препаратов.
Профилактика обострения
Чтобы снова не столкнуться с болью и другими неприятными симптомами гастрита, важно следить за своим образом жизни:
- откажитесь от курения, ведь оно влияет не только на легкие, но и желудок.
- также старайтесь высыпаться и свести на минимум количество стрессовых ситуаций;
- начните заниматься спортом;
- проверяйтесь у врача каждый год и следите за состоянием желудка;
- соблюдайте диету, избегая перееданий и потребления алкоголя.
Состояние желудка после лечения на 90% зависит от пациента. Поэтому чтобы сохранить хорошее самочувствие и красоту необходимо соблюдать предписания врача и беречь свое здоровье.