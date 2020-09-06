Ритм жизни современного человека порой не дает времени, чтобы отвлечься на проблемы со здоровьем. Однако периодические боли в животе, снижение аппетита или частые приступы тошноты появляются явно не от хорошей жизни вашего желудка. Это сигналы, после которых стоит незамедлительно обратиться к врачу и провести комплексное обследование. Ведь такие симптомы зачастую сопровождают гастрит с пониженной кислотностью.

Что это за диагноз

Гастрит с пониженной кислотностью еще называют гипоацидным. Это воспалительный процесс, который располагается на слизистой поверхности желудка. Из названия следует, что заболевание возникает из-за снижения концентрации соляной кислоты. Но почему же это происходит? Все дело в работе клеток, производящих соляную кислоту — если их функции нарушаются, то кислотность падает. Чаще всего такой диагноз ставят тем пациентам, у которых долго время наблюдалась повышенная кислотность желудочного сока, вследствие чего слизистая оболочка получила сильные повреждения.

Особенность этого гастрита заключается в том, что многие пациенты и не догадываются о своей болезни вплоть до очередного обострения, которое вынуждает их экстренно обращаться за врачебной помощью. Тогда им назначают весьма сложное и длительное лечение, которое не гарантирует 100% выздоровления. Поэтому в этом случае важно вовремя обратиться к гастроэнтерологу и предупредить возникновение необратимых повреждений органа.

Какие бывают симптомы

У каждого пациента в зависимости от полной клинической картины гипоацидный гастрит проявляется по-разному. Однако все же существуют общие признаки, по которым можно определить эту форму заболевания:

постоянная отрыжка, которая возникает непосредственно после приема еды;

ноющая боль в желудке, интенсивность которой усиливается после приема пищи;

чувство тяжести и постоянного распирания в желудке;

сильное слюноотделение;

постоянная тошнота или частая рвота;

плохой аппетит;

запоры или диарея;

метеоризм.

Из-за нарушения работы желудка всасываемость питательных веществ существенно падает, поэтому это отражается на состоянии всего организма:

появляются проблемы с кожей;

сонливость и постоянная слабость;

ногти становятся мягкими и ломкими;

волосы тускнеют и выпадают;

на самых последних стадиях этой формы гастрита у пациентов наблюдается дисбактериоз полости рта.

Если говорить о хронической форме, то ее признаки немного отличаются. Характеризуется она частыми и довольно сильными рецидивами, которые сопровождаются не просто дискомфортом в животе, а резкой болью, рвотой и проблемами со стулом. Однако хроническая форма способна отражаться не только на состоянии всего желудочно-кишечного тракта, но и на общем состоянии больного:

появляется сильная раздражительность;

существенно усиливается сердцебиение;

снижается продуктивность;

наблюдается резкая потеря веса;

кожные покровы становятся бледными и сухими;

больной испытывает сильную слабость.

Диагностика и лечение

Для того чтобы поставить правильный диагноз врачу понадобится назначить ряд обследований, которые помогут установить точную форму заболевания и серьезность повреждений органа. Вот несколько основных процедур, через которые придется пройти любому пациенту гастроэнтеролога:

гастроскопия;

дыхательный тест на наличие бактерии Helicobacter pylori

выявление степени кислотности желудочного сока;

изучение его состава;

взятие тканей на биопсию (при необходимости).

Важно

Бактерия Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори) передается бытовым путем — через посуду или при непосредственном контакте с зараженным. Этот микроорганизм способен выживать в агрессивной кислой среде желудка, выделяя особые ферменты, которые раздражают орган и провоцируют его на постоянную выработку соляной кислоты, из-за чего сильно страдает слизистая поверхность. На ней появляются эрозии, язвы, которые в дальнейшем приводят в онкологии.

После того, как диагноз подтверждается, больному назначают лечение, состоящее из нескольких видов препаратов. Одни направлены на подавление жизнедеятельности пагубных микроорганизмов, другие — на заживление образовавшихся эрозий и стимуляцию выработки желудочного сока. Однако стоит отметить, что в этом случае не стоит заниматься самолечением, прибегать к помощи народной медицины или бежать в аптеку лишь за болеутоляющими средствами. Важно пролечить гастрит, чтобы в дальнейшем избежать обострения и сохранить здоровье желудка.

Диета

Если врач поставил диагноз гастрит с пониженной кислотностью, то от ряда продуктов придется отказаться. Причем это касается не только процесса лечения, но и периода после него. В список запрещенных продуктов входят:

копченые колбасы и другие мясные изделия;

маринады и соления;

ферментированные сыры;

молочные продукты с высоким показателем жирности;

жирное мясо и рыба;

сладости и молочный шоколад;

газированные напитки, кофе, квас;

острые овощи;

алкогольные напитки.

В диету должны входить исключительно те продукты, которые смогут быстро усваиваться и не будут затруднять работу желудка:

яйца;

крупы;

морковь, томаты, огурцы, свекла;

диетическое мясо;

молочные продукты с маленьким процентом жирности;

цитрусовые;

ягоды;

компоты, кисели и некрепкий чай.

Стоит обратить внимание, что диета во время лечения направлена, в первую очередь, на то, чтобы стимулировать нормальную работу органа и провоцировать выработку желудочного сока. Также стоит учитывать, что лечение не всегда приятное и быстрое. Придется подготовиться к наличию некоторых побочных эффектов от принимаемых препаратов.

Профилактика обострения

Чтобы снова не столкнуться с болью и другими неприятными симптомами гастрита, важно следить за своим образом жизни:

откажитесь от курения, ведь оно влияет не только на легкие, но и желудок.

также старайтесь высыпаться и свести на минимум количество стрессовых ситуаций;

начните заниматься спортом;

проверяйтесь у врача каждый год и следите за состоянием желудка;

соблюдайте диету, избегая перееданий и потребления алкоголя.

Состояние желудка после лечения на 90% зависит от пациента. Поэтому чтобы сохранить хорошее самочувствие и красоту необходимо соблюдать предписания врача и беречь свое здоровье.