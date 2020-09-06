Некоторые россияне получат новую выплату в 10 тыс. рублей

Иркутск, 6 сентября. В Иркутской и Ивановской областях некоторые россияне получат новую региональную денежную выплату в 10 тыс. рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Единовременную выплату предоставляют на детей в возрасте от 16 до 18 лет. В правительстве Иркутской области уточнили, что заявления на выплату принимают с 1 сентября до 30 ноября. Деньги выделяют на каждого ребенка, родившегося в период с 31 августа 2002 года по 10 мая 2004 года включительно.

Подать заявление можно через отделение соцзащиты или МФЦ. Для назначения выплаты необходим небольшой пакет документов, в который входят заявление на выплату, удостоверяющие личность заявителя и детей документы и документ, который содержит сведения о регистрации ребенка в жилом помещении совместно с родителем (или законным представителем).

Получить выплату сможет семья с любым достатком, ее назначение также не связано с материнским капиталом. Выплату либо зачислят на банковский счет, либо доставят через почту.

Ранее стало известно, что ряд российских малоимущих семей сможет получить материальную помощь от государства по социальным контрактам. С 4 сентября потратить ее можно будет на решение текущих проблем, открытие своего бизнеса, подготовку детей к школе и другие цели. В среднем по стране выплаты по соцконтракту составляют около 30 тысяч рублей.