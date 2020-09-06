Шойгу обвинил НАТО в стремлении вернуться к противостоянию холодной войны

Москва, 6 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр напомнил, что НАТО продолжает развертывать в Восточной Европе систему противоракетной обороны и развивает военную инфраструктуру.

«По сути, Североатлантический союз стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны», — сообщил Шойгу по завершении «Армейских игр — 2020».

Глава Минобороны подчеркнул, что причина этого кроется в том, что РФ проводит независимую политику, «выступает посредником в урегулировании конфликтов» и «активно участвует в решении глобальных проблем».

По словам Шойгу, растущий международный авторитет Москвы стимулировал развитие евразийских и глобальных интеграционных объединений. В качестве примера он привел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

«Все это рассматривается Западом как вызов его лидерству, как попытка разрушить сформированный после распада СССР однополярный мировой порядок», — заключил глава военного ведомства.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщила, что военную кораблестроительную программу России ждут серьезные корректировки. Ожидается пересмотр приоритетов и сокращение части объявленных ранее амбициозных программ.