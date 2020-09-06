США объяснили бомбардировщики над Украиной сдерживанием России

Вашингтон, 6 сентября. Проведенные в минувшую пятницу полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52H в украинском воздушном пространстве продемонстрировали возможности по сдерживанию РФ. Об этом со ссылкой на заявление Командования ВВС США в Европе сообщает «Интерфакс».

«Три бомбардировщика B-52 Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот (штат Северная Дакота) в пятницу провели важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины», — отметили в ВВС США.

Полеты были запланированы давно в рамках временной переброски на передовую авиабазу Фэрфорд в Англии шести B-52H, уточнили в Командовании ВВС США в Европе. Там также отметили, что партнерам миссия предоставила «ценную возможность потренироваться в воздухе». Кроме того, она продемонстрировала, как B-52 передового базирования обеспечивают НАТО и партнеров «возможностью для сдерживания России» и способствуют коллективной безопасности.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что восемь российских истребителей перехватили над Черным морем три бомбардировщика США. После разворота иностранных самолетов от госграницы истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.