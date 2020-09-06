«Новичок» вместо яда стал оружием информационной войны. Колонка Голоса Мордора

Возможно, когда-то «Новичок» и был боевым отравляющим веществом. Страшным, беспощадным, способным убивать полки на поле боя или же целые города. Но сейчас из боевого отравляющего вещества он превратился в яд информационный. Но от этого не менее страшный. Просто, если раньше он уносил жизни, то теперь им травят сознание людей по всему миру. «Новичок» убивает здравый смысл и логику, он стал одним из самых главных орудий русофобии.

Наверное, даже люди относительно далекие от химии в состоянии представить себе, что такое боевые отравляющие вещества. Раньше все это достаточно подробно изучали еще в школе, на уроках начальной военной подготовки. Сухим текстом в школьном учебнике было описано то, каким страшным и беспощадным является химическое оружие, и какие меры надо прилагать, чтобы избежать поражения. Противогазы, защитные костюмы, которые надо было надевать так, чтобы не оставалось ни одной щелочки, индивидуальные аптечки, в которых находился антидот, выполнение определенных правил – но и все это не давало гарантии того, что человек сможет избежать страшной участи. Одними из самых страшных боевых отравляющих веществ являлись яды нервнопаралитического действия. Оружие, поражающее самую чувствительную и тонкую систему человеческого организма – нервную. Оружие от которого практически нет спасения, если только в первые минуты не вколоть некий антидот.

«Новичок» – яд именно из этой серии. Собственно, это даже не один яд, а целая группа веществ, которые все примерно одинаково ядовиты, но находятся в разных агрегатных состояниях. Есть жидкости, а есть даже и твердые вещества. И еще «Новичок» отличает от давно известных нервнопаралитических ядов сильно повышенная токсичность. По силе воздействия с ним невозможно сравнивать зарин, зоман, табун, или газы группы VX. Для того, чтобы убить огромное количество людей, этого самого «Новичка» нужно буквально чуть-чуть.

Да, он был разработан в Советском Союзе, но уже давно не является тайной для очень многих развитых стран. Сначала его формула, или формулы, утекли на Запад с одним из разработчиков этого вещества, а затем представители стран НАТО имели полный доступ к лаборатории и фабрике в городе Нукус в Узбекистане, где эти вещества производились в промышленных масштабах. Технологическая развитость большинства современных стран Запада позволяет воспроизвести вещества этого ряда без особых проблем.

Все вы, наверное, помните инцидент в Солсбери. Никто до сих пор не знает точно, а был ли там тот самый «Новичок», но спектакль был разыгран достойно, так, чтобы убедить весь мир, что случилось что-то ужасное и очень опасное для населения. Никто не ленился, по сути, выполнялся весь протокол действий, который соответствует подобным случаям. Специалисты в защитных костюмах очень солидного вида, полное оцепление и недопуск на «опасную территорию» гражданских лиц. И, конечно же, эпичное уничтожение морских свинок, бедолаги кота, скамеек из парка, на которых были найдены потерявшие сознание Скрипали и еще очень много различных действий, приводящих обывателя в шок и трепет.

Все было сделано для того, чтобы показать, какой опасностью обладает «Новичок». Но проходит совсем немного времени и начинается новая история с «отравлением». На сей раз в России якобы отравлен блогер Алексей Навальный. Снова пресловутым «Новичком». Но антураж вокруг этого отравления уже совсем иной.

Во-первых, в самой России больше никто не пострадал от «страшного яда». Несмотря на то, что Навальный контактировал с огромным числом людей, сведений о том, что еще кому-то стало плохо нет. Даже несмотря на то, что он летел в самолете, где ему и стало плохо. В больнице, куда привезли Навального, с ним контактировало также огромное количество медперсонала – врачи, медсестры, санитарки. Они все имели контакт непосредственно с самим Навальным, с его одеждой и личными вещами. И снова ни одного случая, даже самого легкого, попутного, отравления.

Затем пациента отвезли в берлинскую клинику «Шарите». Я даже не буду говорить, насколько это глупо выглядит, если он на самом деле был отравлен спецслужбами и по приказу российских властей. Тут даже объяснять нечего, обычному здравомыслящему человеку все становится предельно ясно. Но стоит обратить внимание на саму клинику «Шарите». Снова никаких мер защиты от страшного яда. По идее все должно было быть оцеплено. Клиника, хотя бы частично, эвакуирована. Кругом должны были бы бегать люди в ядовито-зеленых костюмах и противогазах. Но ничего! И более того – один из докторов, который якобы принимает участие в лечении Навального, на чистом глазу заявляет, что для предохранения от страшного «Новичка» достаточно лишь обычных резиновых перчаток! Выходит, что опаснейший военный яд на самом деле не страшнее коронавируса.

И все это наводит только на одну мысль – а было ли отравление и был ли «Новичок»? Тем более, что немецкие медики яростно открещиваются от сотрудничества с российскими, у которых тоже есть все анализы и биоматериалы, которые помогли бы установить истину. Но германская сторона держит все в тайне и, похоже, не намерена делиться никакой информацией. Зато «Новичком» обильно и густо полито все информационное пространство. Вполне вероятно, что никакого яда в физическом смысле на самом деле и нет, но «Новичком» сейчас активно пытаются отравить имидж России и спровоцировать введение против нее новых санкций.