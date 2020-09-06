В Германии призвали достроить «Северный поток — 2»

Берлин, 6 сентября. Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер заявил о необходимости достроить «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство DPA.

«Северный поток — 2» должен быть достроен. Мы зависим друг от друга, нам нужно это сотрудничество», — заявил политик в субботу.

Кретшмер назвал инцидент с Алексеем Навальным «ужасным». Но премьер Саксонии считает, что он сначала должен быть расследован, после чего могут быть сделаны выводы.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо рассматривать дело Навального и вопросы «Северного потока – 2» отдельно. Состоящий из двух парламентский партий правящий блок также выступил против отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2».

Член немецкого парламента Фридрих Мерц заявил ранее, что Берлин должен на два года «заморозить» реализацию проекта.

Ранее немецкое издание Der Spiegel заявило, что ученые из армии ФРГ якобы нашли вещество из группы ядов «Новичок» в крови, моче и образцах кожи Алексея Навального. Также стало известно, что следы того же самого вещества были обнаружены и на бутылке с водой, которую исследователи получили от родственников блогера.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что посольство РФ в Берлине ждет данных по ситуации с Навальным, сообщает газета «Известия». В МИД призвали передать соответствующую информацию российской стороне.

Самочувствие Алексея Навального ухудшилось 20 августа на борту выполнявшего рейс из Томска в Москву самолета. Блогера госпитализировали в токсикологическое отделение в городе Омск. 22 августа его транспортировали на лечение в Германию.

В четверг Лукашенко заявил, что белорусская разведка перехватила разговор Берлина и Варшавы, доказывающий, что информация об отравлении блогера была фальсификацией.

В пятницу белорусские СМИ опубликовали запись, на которой представитель Берлина сообщает, что материалы по Навальному уже готовы и скоро будут переданы в администрацию канцлера ФРГ. На вопрос представителя Варшавы о том, точно ли Навальный был отравлен, представитель ФРГ дает неоднозначный ответ.