Ливень не помешал ярко закрыть фестиваль «Таврида – АРТ»

Судак, 6 сентября. Шоу дронов, выступлением рэпера МОТа и салютом в грозовом небе завершился фестиваль фестивалей «Таврида — АРТ». Торжественному закрытию арт-кластера не помешал даже дождь, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с крымского побережья.

Участники форума, а их было около двух тысяч со всей России, почти два часа с песнями и танцами ожидали, когда над бухтой Капсель выпадет вся вечерняя норма осадков и позволит провести закрытие фестиваля именно так, как запланировали его организаторы. Ровно в 00.00 над главной сценой фестиваля прошло шоу дронов. Они сначала сложили слово «#МыВместе», затем «Таврида — АРТ», а на последок ставшие девизом «Мир. Любовь. Искусство».

Напомним, на протяжение пяти дней молодые творцы посещали мастер-классы, тренинги по актерскому мастерству, спортивные тренировки, защищали проекты и выигрывали гранты на их реализацию. Выступали на одной сцене с популярными российскими исполнителями, среди которых Леонид Агутин, Лариса Долина, Полина Гагарина, Диана Арбенина, Юлианна Караулова, репер PLS и ST, участвовали в масштабных арт-перформансах.

На площадке фестиваля проходила выставка современного искусства, шоу от национального чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters и парад маломерных судов с участием трехмачтового фрегата «Херсонес».

Особенностью фестиваля фестивалей «Таврида – Арт» стала самая большая в России онлайн-кастинг-платформа. Молодые творцы принимали участие в прослушиваниях, отборах, собеседованиях на стажировки от ведущих игроков арт-индустрии и медиакомпаний. Более 100 кастингов по разным направлениям прошли как на самой площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму, так и в онлайн-формате. Среди направлений – музыка, литература, хореография, театр и кино, арт, юмор, медиа и другие.



А для тех, кто очень хотел, но не смог принять участие в «Тавриде-Арт», запустили фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом». В рамках этого проекта участники организуют онлайн-лекции, мастер-классы, концерты во дворах, спектакли и перформансы на открытых площадках своего города. За проведенные прямые эфиры и офлайн-мероприятия молодые творцы смогут получить вознаграждение от арт-кластера «Таврида» от 5 000 до 30 000 рублей в зависимости от формата.

Фестиваль фестивалей «Таврида — АРТ» завершается, но работа творческой молодежи продолжится в формате антишкол – формата, который позволяет общаться и перенимать опыт у практикующих специалистов. Первая стартует уже 12 сентября и соберет на территории арт-кластера участников направления народного и хореографического искусства.