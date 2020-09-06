Познер прокомментировал инцидент с Навальным

Москва, 6 сентября. Возможное «отравление» блогера Алексея Навального гораздо хуже для власти, чем его совокупная деятельность. Такое мнение озвучил журналист и телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос читателей в своем блоге.

Как пояснил Познер, он не сомневается в выводах немецких ученых. Однако следы яда «Новичок», которые якобы нашли в анализах пациента, не являются поводом для обвинения российских спецслужб.

«Кто, какие силы причастны, еще предстоит выяснить», — считает журналист.

Он отмечает, что за рубежом Навальный мало кому был известен. Однако после инцидента в зарубежных СМИ она стал упоминаться как «главный оппозиционер» России, а также «жертва» авторитарной системы и «борец за справедливость». Исходя из этого Познер делает вывод, что сложившаяся ситуация не выгодна руководству России.

При этом он отмечает, что на родине Навальный никакой угрозы никому не представлял, поскольку «партия его была не очень успешной».

Стоит отметить, что ранее немецкое издание Der Spiegel заявило, что ученые из армии ФРГ якобы нашли вещество из группы ядов «Новичок» в крови, моче и образцах кожи Алексея Навального. Однако после стало известно, что следы того же самого вещества были обнаружены и на бутылке с водой, которую исследователи получили от родственников блогера.

Напомним, ранее источник в спецслужбах ФРГ заявил, что Навальный уже вышел из комы и идет на поправку. По неподтвержденным данным, в ближайшее время Навального скрытно перевезут из «Шарите» в другое место. Возможно, речь идет о транспортировке в другую страну.