Актер Стивен Сигал приехал в Крым

Симферополь, 5 сентября. Американский актер, мастер боевых искусств Стивен Сигал в субботу посетил российский полуостров Крым, где встретился с главой республики Сергеем Аксеновым. Об этом руководитель региона рассказал на своей странице «ВКонтакте».

«Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала», — написал Сергей Аксенов, сопроводив пост совместным снимком с актером.

Стоит отметить, что Сигала и Россию связывает многое. Так, например, в 2016 актер получил российское гражданство. Приглашение посетить Крым он принял в прошлом году от главы крымского парламента Владимира Константинова. Кроме того, голливудская звезда имеет сертификат амбассадора российского туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». В свою очередь Стивен Сигал неоднократно заявлял, что на протяжении всей жизни испытывал большой интерес к античной истории и культуре.

Напомним, в июле Сигал совершил поездку в Бурятию. После этого он заявил, что намерен развивать свой бизнес-проект в рамках программы «Дальневосточного гектара». Актер хочет обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал.