Киев, 5 сентября. Соединенные Штаты выделяют очередной денежный транш Украине, однако пойдет он вовсе не на проведение финансовых реформ. По мнению экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, «подачки» США лишь поддерживают враждебное отношение Киева к Москве.

В скором времени Вашингтон выделит руководству Украины три миллиона долларов. Эти деньги должны быть направлены на программу «трансформации финансового сектора» страны. Американцы заявляют, что тем самым поддерживают Нацбанк Украины и обеспечивают его «независимость».

На данный момент на проект было потрачено уже порядка 26 миллионов долларов, и планируется, что поддержка будет продлена еще на год. Однако Алексей Журавко предположил, что американские специалисты ставят своей целью отнюдь не усовершенствование финансового сектора Незалежной. Вашингтон просто поддерживает жизнедеятельность враждебного Москве государства, и поэтому продолжает выделять Киеву деньги.

«Все эти лозунги про реформы и благие вещи – это фейк. Я лично в эти заманухи не верю. Бесплатный сыр бывает в мышеловке», – описал ситуацию экс-депутат в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Дело в том, что руководство США видит в Украине «дубинку для РФ» и использует ее только в этих целях. Поддерживаются различные НКО и фонды, только эти средства не приносят никакой пользы населению Украины. На деле антироссийское государство искусственно поддерживается в текущем агонизирующем состоянии, и деньги ему совершенно не помогают.

Тем временем представители Китай относятся к данной восточноевропейской стране еще с меньшим пиететом. Как сообщалось ранее, Пекин намерен взыскать с Украины миллиарды долларов за «Мотор Сич».