Коновалов объяснил, почему Киев не поможет Анкаре в создании конкурента Су-57

Москва, 5 сентября. Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов заявил, что Украина и Турция не смогут создать истребитель, который оказался бы в равной конкуренции с российским Су-57. При этом эксперт считает, что разговоры об этом являются не более чем политической игрой.

Ранее в Анкаре прошли переговоры Турции и Украины. На них представители двух стран обсуждали сотрудничество в части военно-технического комплекса. Турция желает создать свой истребитель пятого поколения. Однако проблемы с реализацией данного проекта появились в самом начале. Анкаре придется найти двигатель для боевой машины. Для этого она обратилась к Украине.

Как считает Иван Коновалов, данный союз ничем не закончится, поскольку у Украины нет ни технологий, ни соответствующих двигателей, которые могли бы подходить для истребителей пятого поколения. С советских времен там изготавливали вертолеты, но никак не штурмовую авиацию.

«Если уж турки, на фоне последних событий, отказываются от кооперации с американцами, с которыми они были завязаны… Украина не может заменить Турции Соединенные Штаты», — приводит мнение Коновалова издание «ПолитРоссия».

Специалист считает, что никакими технологиями Украина не обладает. Соответствующими заявления президент Турции Эрдоган желает укрепить свои позиции по торговле с РФ, заявляет Коновалов.