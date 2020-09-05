Баранец рассказал, что останется от Риги после нападения НАТО на Белоруссию

Москва, 5 сентября. Если солдаты НАТО выдвинутся на Белоруссию, Россия превратит в щебень Варшаву, Ригу, Вильнюс и Брюссель, где именно и располагается основной центр принятия решений Альянса. Такое мнение озвучил обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«Мне очень жалко и Ригу, и Вильнюс, и старинные здания Варшавы. Все это превратится в дымящиеся груды щебня. Мы будем бить не только по противнику, который на танках прет в Беларусь, но и по центрам принятия решений», — приводит слова специалиста издание «ПолитРоссия».

При этом Баранец обратил внимание, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже объявил боевую готовность, расположив войска на границе с Европой. В то же время он считает, что Москва будет действовать в зависимости от ситуации.

Однако при необходимости для защиты Белоруссии могли бы быть задействованы истребители-бомбардировщики, оперативно-тактические комплексы «Искандер». Также не исключен запуск «Калибров», считает Баранец.

Напомним, ранее российский политолог Евгений Сатановский рассказал о попытках Запада взять под свой контроль Белоруссию. По его словам, Россия должна была стать «главным блюдом» для Запада, в то время как Украина приняла на себя роль «салата», Белоруссию пытались сделать «первым блюдом», а Казахстан — закуской.