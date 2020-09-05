Шойгу рассказал о своем самочувствии после вакцины от COVID-19

Москва, 5 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что чувствует себя нормально после вакцины от коронавирусной инфекции. По словам руководителя силового ведомства, никаких побочных эффектов он не ощутил.

«Чувствую себя вполне нормально. У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».

При этом Шойгу посоветовал каждому сделать соответствующую прививку. По словам главы Минобороны РФ, он принял участие в вакцинации для того, чтобы развеять последние сомнения и на личном опыте показать, что созданный российскими учеными препарат безопасен и эффективен.

Напомним, о том, что Сергей Шойгу сделал себе прививку от COVID-19 стало известно в пятницу, 4 сентября.