Шойгу отметил возросшую активность кораблей НАТО в Черном море

Москва, 5 сентября. Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что в Черное море часто заходят корабли тех государств, которые не относятся к Причерноморью. Постоянными «гостями» являются корабли Североатлантического альянса.

«А их флот в Черном море. Мало того, там флоты и корабли нерегиональных держав. И это стало регулярным. Это стало почти постоянным», — обратил внимание министр.

Шойгу в эфире канала «Россия-1» констатировал, что России не остается ничего другого, как осуществлять сопровождение судов нерегиональных стран. При этом, глава оборонного ведомства подчеркнул, что сопровождение призвано не допустить угрозы безопасности России.