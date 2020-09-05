Врач назвал основные правила занятий спортом в холодную погоду

Москва, 5 сентября. Внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как заниматься спортом в холодную погоду и сохранить при этом здоровье.

Организм человека требует получать необходимое количество нагрузок в любое время года, даже когда на улице холодно и некомфортно. Однако тренировки не должны заканчиваться простудой. Поэтому нужно обзавестись подходящей для спорта и согревания тела одеждой.

«Во время занятий происходит повышенное потоотделение, и экипировка должна это учитывать», – объяснил эксперт.

Одежда не должна сковывать движения спортсмена, но при этом обязана защищать его от ветра и дождя. Изнутри же влага должна проходить через костюм, тело обязательно должно «дышать». Незащищенные от холода жировой тканью части тела, икры и щиколотки, должны быть утеплены дополнительно.

Не стоит забывать также о перчатках и головном уборе, которые также должны быть выполнены из функциональных тканей и, в идеале, приобретены в спортивном магазине. Дело в том, что даже эти части гардероба спортсмена обязаны быть удобными и ограждать тело от ветра, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Занятия спортом помогут не только сохранить здоровье, но и сделать свое тело более эстетически совершенным. Как сообщалось ранее, Ляйсан Утяшева раскрыла секрет идеальной фигуры.