Овдовевший ведущий Норкин скоро станет дедушкой

Москва, 5 сентября. Недавно потерявший супругу телеведущий Андрей Норкин раскрыл свой семейный секрет. Судя по всему, скоро дочь знаменитости родит ему внука или внучку.

В социальных сетях Норкин опубликовал видеозапись с празднования своего дня рождения, на котором дочь презентует телеведущему подарок. Подписчики обратили внимание на одежду женщины. Она одета в просторное платье, не способное скрыть выпирающий животик.

Согласно имеющейся информации, на данный момент Александра уже имеет одного ребенка, поэтому Норкин станет дедушкой уже во второй раз. Сейчас женщина находится на седьмом месяце беременности, но, несмотря на положение, дочь старается помогать отцу в случае необходимости.

Из социальных сетей также стало известно, что именно получил ведущий в качестве подарка на день рождения. Он опубликовал фотографию с собранной игрушкой Lego, представляющей собой огромный космический корабль из «Звездных войн». По словам журналиста, ему удалось собрать конструктор за время отпуска.

Супруга Норкина ушла из жизни три месяца назад, однако до сих пор не ясно, что стало причиной утраты. Впрочем, телеведущий продолжил жить дальше и получать от жизни удовольствие. Как сообщалось ранее, журналиста осудили за отдых на море, который начался спустя небольшой отрезок времени после смерти жены.