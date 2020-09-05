Киев созвал срочное заседания контактной группы по Донбассу на 6 сентября

Киев, 5 сентября. Власти Украины стали инициаторами проведения 6 сентября внеочередного заседания, посвященного урегулированию ситуации в Донбассе. Поводом стало недавнее заявление главы ДНР Дениса Пушилина касательно уничтожения инженерных объектов ВСУ в районе линии разграничения.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что о намерении руководителя ДНР было оперативно сообщено Владимиру Зеленскому.

«Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное Трехсторонней контактной группы буквально на завтра», — подчеркнул министр.

Руководитель МИД добавил, что спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау одобрила инициативу Киева.

Напомним, что ранее Пушилин подчеркнул, что истек срок ультиматума, который был выдвинут Украине. Власти Киева должны были решить вопрос с ликвидацией инженерных объектов, которые украинские военные построили, нарушив договоренности. Власти не отреагировали на ультиматум. Пушилин констатировал, что у него не было выбора, кроме как отдать приказ на уничтожение объектов. Он обратил внимание, что у него есть такое право в рамках договоренностей о прекращении огня и режиме тишины.