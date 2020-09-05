Михаил Ширвиндт поделился с фанатами в Instagram воспоминаниями о детстве

Москва, 5 сентября. Известный телеведущий и актер Михаил Ширвиндт поделился с подписчиками самими яркими воспоминаниями из детства. Артист решил ответить фанатам на вопросы, заданные ему в Instagram.

Подписчики знаменитости задали ему множество занимательных и провокационных вопросов. К примеру, артиста спросили, о чем он подумал, когда впервые увидел обнаженную женщину. Артист уклончиво ответил, что мыслей на тот момент в его голове было много и они достаточно быстро сменяли друг друга.

В целом же детство актера было весьма беззаботным, несмотря на нежелание учиться. Актера даже выгнали из первого класса, также он крайне редко получал хорошие оценки. Однако в первом же классе он встретил друга, с которым артист прошел через всю жизнь.

Родители будущей знаменитости по-разному относились к успехам ребенка в учебном заведении. Отца еще можно было обмануть, в то время как дотошная мать действительно заставляла Ширвиндта учить уроки.

По словам актера, ему приходилось терпеть учебный процесс и дома. К нему какое-то время ходила учительница по фортепиано, однако нерадивому ученику удалось от нее избавиться. Ширвиндт обвинил женщину в краже потерянных денег.

За нежелание учиться и вранье будущий артист неоднократно наказывался. Об этом стало известно, когда артиста спросили о счастливых моментах детства.

«Наверное, самое яркое воспоминание, как меня били вьетнамкой. Уже не свежей, старой вьетнамкой», – сообщил актер.

Некоторые интересные подробности биографий знаменитости стараются держать в тайне, но они разглашаются благодаря коллегам. Как сообщалось ранее, актер Стас Садальский рассказал, как устроил Канделаки на телевидение.