Осеннюю депрессию поможет победить ранний подъем и сытный обед

Москва, 5 сентября. Специалисты составили идеальный график для борьбы с плохим настроением и осенней депрессией. Экспертов из разных областей опросили британские журналисты.

В первую очередь специалисты рекомендуют прислушиваться к своим биологическим часам. Следует установить график пробуждения — лучшим временем для этого будут 7 часов утра. Запустить обмен веществ поможет зарядка или прогулка.

В 8 часов уже можно позавтракать. Биохакер Тим Грей советует воздержаться от сладких хлопьев и выпечки. Он советует есть утром продукты, которые обеспечивают медленное высвобождение энергии. Утренний пик активности, при таком графике, наступает около 9 часов. В этот период можно зарядить организм кофеином и потратить время на освоение новых навыков.

Лучшим обедом будет сытная и сбалансированная еда, которая обеспечит заряд энергии на весь день. При этом не стоит отказываться от перекусов. После приема пищи специалисты советуют вздремнуть от 10 до 30 минут. Это может улучшить бдительность и позитивно скажется на кровяном давлении.

Физическую активность лучше оставить на вечер. Пик приходится на 18 часов. Занятия спортом израсходуют запасы энергии и обеспечат спокойный сон. Ну, а после активности можно поужинать. Делать это лучше до заката солнца. Также специалисты рекомендуют отключить все источники света за час до сна. Это поможет организму вырабатывать достаточно мелатонина. Спать эксперты рекомендуют от 7 до 9 часов в сутки.

Ранее психотерапевт рассказала о хитростях, которые позволят пережить сезонные перепады настроения. Справиться с хандрой помогут прогулки, физические нагрузки и приятные моменты — походы в ресторан или магазин.