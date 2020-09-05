Вассерман объяснил, как Польша попытается вернуть свои «владения» в РБ

Протянутая к протестующим белорусам «рука помощи» от некоторых стран Восточной Европы вполне может оказаться «смазанной ядом». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление руководителя канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика о том, что власти его страны намерены помогать столкнувшимся с «преследованием своих взглядов и убеждений» белорусским гражданам, а также всячески поддерживать их.

«Мы хотим, чтобы Республика Беларусь была свободной и суверенной страной, где каждый может выражать свое мнение без последствий», —сказал он на пресс-конференции, которую вынужден был «делить» с Ольгой Ковальковой — членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции, которая в ночь с 4 на 5 сентября сбежала из своей страны через польскую границу.

Вассерман заявил, что рвение Варшавы «помочь протестующим» отнюдь не бескорыстно.

«Хотя поляки, конечно, всегда могут сказать, что были движимы лучшими порывами — мол, ничего дурного не имеем в виду, просто хотим защитить невинных, — заметил политолог. — Однако факт того, что Польша хочет любой ценой и любым способом вернуть свои былые владения (территория современной Республики Беларусь. — Прим. ФАН), очевиден для всех. Но слово к делу не пришьешь — и то, что все вроде бы отлично понимают, не является при этом доказательством. Так что нам просто приходится иметь в виду то, чего действительно хотят поляки, и разбираться с ними не по форме, но по содержанию».

Интеллектуал предположил, что «помощь», которая будет оказываться поляками белорусам, прежде всего будет заключаться в обеспечении рекламной поддержки.

«Будут кричать на каждом углу о том, что происходит в Республике Беларусь, — пояснил эксперт. — Причем очень долго и очень эффектно, а кроме того, пообещают белорусам поддержку в Европейском суде по правам человека. Также они будут красочно рассказывать, как они возьмут всех «невинно пострадавших» студентов бесплатно учиться в свои вузы, а бастующих на предприятиях в РБ — поддерживать субсидиями. В общем, найдут что сказать».

Собеседник ФАН уверен, что Варшава действительно заплатит некоторые суммы немногим протестующим, но лишь для того, чтобы в ее «ловушку» попалось как можно больше людей.

«А потом, когда в результате забастовок предприятия Республики Беларусь начнут терять свою часть рынка, поляки постараются быстренько ее занять — и, разумеется, уже не будут возмещать убытки тем, кто потерял из-за них работу, — убежден публицист. — Чисто демонстративно Польша действительно может помочь протестующим, но это будет не всерьез и, во всяком случае, ненадолго».

Вассерман оценил вероятность выступления с подобными заявлениями лидеров других «сердобольных» соседей Белоруссии — Украины и Литвы.