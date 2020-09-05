Фанаты предположили, что Бондарчук вскоре вновь станет отцом

Москва, 5 сентября. В семье продюсера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой в скором времени может появиться пополнение. Мнения о положении артистки высказали фанаты после того, как Андреевой пришлось отказаться от нескольких ролей в спектаклях.

Свадьба Андреевой и Бондарчука состоялась год назад. При этом торжественное событие проходило в узком семейном кругу. Семейная пара по-прежнему неохотно распространяется о своей жизни, сторонясь публичности и светских мероприятий. Однако накануне стало известно, что Паулину Андрееву заменили сразу в трех спектаклях — «Чайка», «Дом» и «№13D».

Подтверждение этой информации было получено после открытия театрального сезона. В руководстве МХТ им. А. П. Чехова сообщили, что актриса не собирается покидать труппу надолго. Они успокоили фанатов, что Паулина Андреева также будет играть в постановках, но пока не столь часто. Об этом сообщает издание Дни.ru.

На фоне этой информации поклонники артистки предположили, что в семье Бондарчука вновь может появиться ребенок. Однако других подтверждений этому пока не поступало.

Напомним, ранее Светлана Бондарчук призналась, что именно она обратила внимание своего экс-супруга режиссера Федора Бондарчука на красивую актрису Паулину Андрееву, с которой теперь и живет ее бывший муж. Светлана и Федор Бондарчук развелись в 2016 году.