Берлин, 5 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также правящий блок, состоящий из двух парламентский партий, выступили против отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, что член немецкого парламента Фридрих Мерц заявил ранее, что Берлин должен на два года «заморозить» реализацию проекта.

По данным источника Bloomberg в бундестаге, против моратория на строительство газопровода резко выступают промышленные круги ФРГ. Помимо этого, между Москвой и Берлином сложились тесные связи, в том числе и по партийной линии.

Отказ от прекращения строительства также связан с давлением Белого дома на Германию, что стало раздражать Берлин.

Еще одним доводом в пользу продолжения проекта является тот факт, что за его срыв Германии пришлось бы выложить круглую сумму в качестве компенсации.

Примечательно, что власти Швеции также не намерены блокировать строительство газопровода, о чем публично заявил премьер этой страны Стефан Левен. Глава правительства подчеркнул, что ранее шведское руководство выдало разрешение на строительство газопровода. Отказываться от принятого решения власти не собираются, ведь для Стокгольма является важным соблюдение международного права.