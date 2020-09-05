Шойгу поблагодарил министра обороны Китая за развитие сотрудничества

Москва, 5 сентября. Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с начальником оборонного ведомства Китая Вэй Фэнхэ поблагодарил собеседника.

Руководитель российского министерства подчеркнул, что несмотря на пандемию, Вэй Фэнхэ активно работает над наращиванием партнерства двух стран в военной и технической отраслях.

Отдельно Шойгу отметил взаимодействие военных врачей двух государств во время пандемии. По мнению министра, это подтверждает высокий уровень сотрудничества России и КНР.

Глава оборонного ведомства Китая отметил, что в период пандемии он только дважды ездил в командировку за границу – оба раза в Россию.