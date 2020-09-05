Таролог указала виновных в смерти актрисы Легкоступовой

Москва, 5 сентября. Певица Валентина Легкоступова оказалась во власти своего супруга и не общалась с детьми. Об этом рассказала таролог и эзотерик Марианна Абравитова.

Таролог призналась, что часто раскладывала карты, пытаясь выяснить причины смерти Валентины Легкоступовой. Абравитова заявила, что дети ни разу «не проходили в качестве виновных». А заявления неизвестного друга певицы о причастности детей к ее смерти — не более чем попытка «обелить» чье-то имя.

Эзотерик также объяснила, что злоупотребление алкогольными напитками и редкие контакты с детьми могут быть обусловлены влиянием на певицу ее супруга Юрия Фирсова. Ведь до замужества с ним Легкоступова не была расположена к выпивке.

«Она была в его поле, смотрела на него, как на бога, потому что она его очень любила, чего я не могу сказать про него в ее отношении. Он ее использовал больше — все ее возможности, ее известность, ее материальные ресурсы», — заявила Абравитова в интервью корреспонденту iReactor.

Именно такое влияние и стало роковым. Валентина Легкоступова просто не могла адекватно воспринимать реальность. Таролог предполагает, что в смерти артистки в первую очередь виноват ее супруг, а не родственники.

«Она оказалась полностью в его власти, полностью ведомая им. Он отсекал ее от внешнего мира. Он был препятствием в ее общении с детьми, с друзьями, с родными и близкими. На мой взгляд, он как раз и есть основной виновник ее гибели», — рассказала таролог.

Ранее не раскрывший своего имени друг Легкоступовой заявил, что к ее смерти причастны дети. Мужчина отметил, что у них были «корыстные мотивы».