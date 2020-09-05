Ученые обнаружили связь между дефицитом витамина D и заражением COVID-19

Чикаго, 5 сентября. Исследователи из Чикагского медицинского университета заявили, что им удалось установить связь между нехваткой витамина D и заражением коронавирусом. Полученные результаты повышают значимость этого элемента для организма человека.

Специалисты проводили обследование 489 пациентов. Результаты исследований показали, что люди, у которых был неизлечимый дефицит витамина D, заболевали коронавирусом в два раза чаще, чем те, у кого с наличием этого элемента было все в порядке.

Доктор Дэвид Мельцер заявил, что витамин D играет значимую роль в укреплении человеческого иммунитета. Установлено, что добавки с этим элементом минимизируют риск возникновения заболеваний, вызванных инфекциями дыхательных путей.

Согласно проведенным масштабным исследованиям, почти половина живущих в США страдает дефицитом этого витамина, пишет JAMA Network Open.

Напомним, что ранее диетолог Михаил Гинзбург дал рекомендации по питанию тем, кто перенес коронавирус. Кроме того, он напомнил, что карбинол, витамин А и аскорбиновая кислота помогают восстановить иммунитет, пишет «Подмосковье сегодня».