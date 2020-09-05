Ваенга ужаснулась своему образу в шоу «Голос. 60+»

Москва, 5 сентября. Популярная российская певица Елена Ваенга взяла на себя роль судьи в третьем сезоне телешоу «Голос. 60+» и увидела себя по телевизору. «Экранный» образ крайне разочаровал и ужаснул известную исполнительницу.

Первый выпуск нового сезона «Голос. 60+» транслировался на телеэкраны 4 сентября. Стоит сказать, что у проекта, разумеется, есть свои хейтеры, и одним из них неожиданно оказалась судья телешоу. Елена Ваенга, которой на данный момент 43 года, посетовала на свой искаженный образ. По мнению звезды, благодаря камерам телевизионщиков она серьезно «состарилась».

«Плюс десять лет и плюс двадцать килограммов. Это жесть. Негатив, обида, разочарование. И меня не переубедить», — подписала певица новую публикацию в Instagram.

Кроме того, Ваенга выложила снимок своего лица, на котором совсем нет макияжа. Пост достаточно быстро набрал пять тысяч лайков, и, вполне возможно, что фанаты хотели бы утешить расстроенную звезду. Однако знаменитость закрыла возможность комментировать свои публикации.

Стоит сказать, что в последнее время Ваенга достаточно часто появляется на страницах газет и интернет-изданий. Ранее она привлекла к себе внимание известием о судействе в шоу, а также новостями и своем сложном детстве. Как сообщалось, СМИ раскрыли малоизвестные детали о жизни певицы и ее отношениях с родителями.