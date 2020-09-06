Как британские ВВС потеряли шесть истребителей за 45 минут

Эксплуатация реактивных истребителей считалась весьма опасной, однако даже по меркам 1950-х годов потеря шести самолетов за один вылет в мирное время была явлением очень необычным. Telegram-канал «Крылья войны» рассказывает о серии авиакатастроф, случившихся в течение одного дня в Великобритании в 1956 году.

Развитие событий

8 февраля 1956 года в 10.50 восемь реактивных истребителей Королевских Военно-воздушных сил Hawker Hunter F1 вылетели с авиабазы Уэст-Рейнхэм в графстве Норфолк для проведения тренировки.

AOC's inspection at RAF West Raynham 1966 as Hunters depart. pic.twitter.com/7ZbLe1nGnW — Marty Abbott ✈ ???????? ???????? (@martyabbott936) June 3, 2017

Реактивные самолеты принадлежали эскадрилье дневных истребителей, входящей в состав Центрального истребительного научно-исследовательского центра Королевских ВВС. Этот центр отвечал за разработку тактики истребительной авиации. Двумя самолетами управляли летчики-инструкторы, остальными шестью — курсанты. Они должны были отработать технику воздушного боя на высоте около 14 км.

Примерно через 20 минут после вылета у самолетов стало заканчиваться топливо. Необходимо было возвращаться на базу, однако погода над Уэст-Рейнхэмом ухудшилась настолько, что пришлось перенаправить истребители на авиабазу Мархэм, расположенную примерно в 30 км к юго-западу, для совершения визуального захода на посадку. К этому моменту топлива оставалось лишь на 20 минут полета, а при подлете к авиабазе запас горючего уже достигал критического уровня. Метеоусловия ухудшились и здесь: с Северного моря пришла облачность вместе с густым туманом. Истребители снизились до 600 м и построились парами.

Первая пара самолетов вышла из облачности, но очень быстро потеряла визуальный контакт друг с другом. Первый истребитель пролетел над взлетно-посадочной полосой, в то время как второй благополучно совершил посадку. Общее время полета составило 42 минуты. Совершив три круга, первый самолет тоже успешно приземлился, но выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Второй паре «Охотников» повезло меньше. Пилот одного из них безуспешно пытался разглядеть ВПП в тумане, потом принял решение набрать высоту и катапультироваться. Пилот второго истребителя решил рискнуть, продолжил снижение и разбился вместе с самолетом в поле всего в нескольких километрах от ВПП.

У одного из следующих двух Hawker Hunter F1 оставалось всего несколько литров топлива. После неудачного захода на посадку пилот принял решение катапультироваться. Второй самолет совершил слишком низкий заход, и верхушки деревьев на его пути заставили летчика резко увести истребитель вверх. Он сделал еще один круг на высоте 45 метров и уже шел на снижение, когда двигатель самолета загорелся. Истребитель пролетел над ВПП и приземлился на брюхо в поле, принадлежавшем местному землевладельцу майору сэру Питеру Робертсу, который сообщил, что отвез уцелевшего пилота в полицейский участок городка Суоффхэм.

Двое оставшихся летчиков решили не рисковать и просто катапультировались на высоте 1200 и 760 метров. Их самолеты упали на открытую местность в районе Суоффхэма, куда подоспели пожарные. Пилоты, которые экстренно покинули свои истребители, не получили серьезных травм. Также не было жертв на земле.

Разбор инцидента

В ходе разбирательства в британском парламенте задались вопросом, что же пошло не так? Особое внимание привлек тот факт, что ограниченные запасы топлива стали причиной похожей аварии еще в ноябре 1955 года, когда три из пяти самолетов (два из них были Hawker Hunter) потерпели крушение на юго-востоке Англии. Тогда у самолетов также закончилось топливо после того как плохие метеоусловия вынудили их переориентироваться на другой аэродром.

На следующий день после катастрофы член парламента от Лейбористской партии Джордж Уигг заявил, что подозрения касательно нехватки топлива в случае непредвиденной ситуации, озвучивались уже давно. Он пытался выяснить, не сломалась ли система захода на посадку по командам с земли (GCAS), используемая для помощи при посадке в плохую погоду на обеих базах.

Госсекретарь по вопросам авиации Найджел Берч подтвердил, что речь действительно шла о проблемном двигателе Rolls-Royce Avon, который ставили на самолеты данного типа. Он отметил, что все истребители имеют довольно короткую продолжительность полета. Также он подтвердил, что все самолеты вылетели с авиабазы с полной загрузкой топлива.

Член парламента от Лейбористской партии Джон Стрейчи прокомментировал эту катастрофу, сказав, что он обеспокоен очевидным фактом — модификации, которые произвели в самолете Hawker Hunter F1, не улучшили его способность эффективно выполнять свои функции.

Результаты расследования

В апреле 1956 года были обнародованы результаты расследования катастрофы. Выяснилось, что решение вылететь в то утро из Уэст-Рейнхэма, несмотря на плохую погоду, было принято, поскольку прогноз предполагал улучшение метеоусловий. Прогноз был подтвержден и самолетом погодной разведки, который совершил вылет в 09.30 с той же авиабазы. Также было установлено, что GCAS в Уэст-Рейнхэме была непригодна для эксплуатации, а в Мархэме она работала в штатном режиме.

Плохие метеоусловия влияли с самого начала тренировки, летчики были проинструктированы об этом перед полетом и должны были вернуться на Уэст-Рейнхэм до 11.15. Было предоставлено достаточно времени для завершения тренировки.

К 11 часам погода ухудшилась. Самолеты вернулись на высоту 6 км над Уэст-Рейнхэм в соответствии с инструкциями по полету сразу после 11.10. В то время, когда они начали снижение под контролем с Уэст-Рейнхэма, погода была еще подходящей для посадки в Мархэме и поэтому было принято решение перенаправить самолеты туда, где можно было произвести визуальную посадку.

При передаче наземного контроля с Уэст-Рейнхэма на Мархэм времени на необходимые изменения в плане уже не было. Самолеты направились к запасному аэродрому, готовясь к визуальной посадке, и потому находились близко друг к другу. Из-за этого было невозможно произвести их индивидуальную идентификацию и установить контроль захода на посадку с земли. На этом этапе не оставалось ни времени, ни топлива, чтобы передать самолет под контроль диспетчеров GCAS.

На момент катастрофы в Мархэме была облачность на высоте 180 метров при видимости от 700 до 900 метров с моросью и туманом. Насколько можно судить, внезапное ухудшение погоды было вызвано появлением обширных слоистых облаков, которые распространились над графством Норфолк с моря за короткое время. Доказательства, представленные в суде, свидетельствуют о том, что катастрофа была вызвана главным образом внезапным и неожиданным ухудшением погоды. Тогда возникает вопрос: было ли правильным решение перенаправить самолеты на авиабазу Мархэм с учетом ухудшения погоды в Уэст-Рейнхэме?

Суд пришел к выводу, что такое решение стало ошибкой со стороны диспетчерского пункта в Уэст-Рейнхэме. Там не осознавали, что с учетом взаимного расположения двух аэродромов любое ухудшение погоды в Уэст-Рейнхэме вскоре повлияет на Мархэм и потребует наземного контроля для обеспечения безопасной посадки.

После рассмотрения всех фактов, командование Королевских ВВС и командование истребительной авиации ВВС Великобритании решили принять дисциплинарные меры в отношении офицеров, ответственных за полеты в Уэст-Рейнхэме. Один офицер был отстранен от должности, а трое других — привлечены к дисциплинарной ответственности.

Потеря шести реактивных истребителей за 45 минут кажется невероятной, тем более что Hawker Hunter F1 в то время были одними из самых современных и сложных машин в составе британских ВВС. Причина их крушения оказалась нелепой — просто кончилось топливо, что делает эту катастрофу еще более ужасной. К счастью, обошлось минимумом жертв, а их могло быть гораздо больше.

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