Шесть лет прошло со дня подписания 5 сентября 2014 года документа, получившего название «Минский протокол».

Подписание документа дало остановку кровавой вакханалии, которая была развязана Украиной на территории Донбасса. Напомню, что именно за лето 2014 года, особенно за июль и август, по разным оценкам, погибло от 10 до 50 тысяч человек. Сентябрьские события — переговоры в Минске и последовавшее подписание Протокола — остановили убийство мирного населения, а также разрушение инфраструктуры и жизненной среды Донбасса.

Подписанные соглашения не соблюдались, потому что это был не мир, а перемирие в ситуации, когда столкновение носило глобальный цивилизационный характер. То есть фактически это был гражданский конфликт — европейский или же русский цивилизационный выбор. Выбор русской цивилизационной матрицы или европейской.

Поэтому в ситуации, когда никто не победил, мы могли получить только перемирие. В общем-то, так и получилось. И именно из-за того, что это было перемирие, нагнетался ком неснимаемых противоречий.

Причем это происходило, несмотря на то, что Украина приняла закон об особом статусе, приняла амнистию, которую прятал и не подписывал Турчинов, было восстановлено железнодорожное сообщение из Луганска и Донецка в Киев, и были сделаны многие другие вещи.

Ком неразрешенных противоречий привел к тому, что это перемирие постепенно перешло в горячую фазу. Чтобы как-то спасти ситуацию, 12 февраля 2015 года был принят комплекс мер — подробный план выполнения того, что было принято в сентябре.