Журналистка Ливанская умерла на 65-м году жизни

Москва, 5 сентября. Ведущая и журналистка Александра Ливанская скончалась 5 сентября в возрасте 64 лет. Трагическое известие сообщил ее сын Артемий Симонян, опубликовав соответствующий пост в Facebook.

По словам родственника, причиной смерти стала тяжелая болезнь. Журналистка страдала от онкологии, но продолжала до последнего бороться с недугом. По словам Симоняна, последние две недели стали самыми тяжелыми. Он констатировал, что смерть поставила точку в страдании Ливанской.

Артемий Симонян добавил, что прощание с матерью пройдет 9 сентября.