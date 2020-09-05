В ОАЭ, Египет и на Мальдивы не пустят без справки

Москва, 5 сентября. Ассоциация туроператоров России раскрыла правила въезда в ОАЭ, Египет и на Мальдивские острова. Туристам будет необходимо сдать тест на коронавирус.

Действительным признают только результат теста, сделанного в официальной лаборатории. Пройти обследование нужно будет не ранее, чем за трое суток до даты отправления. Также в организации подчеркнули, что туристам, прилетающим в Каир, необходимо иметь справку на английском и арабском языках. Подойдет как электронный, так и аналоговый вариант документа. Тем, кто летит в Дубай, обязательно нужно предъявить бумажную справку на английском языке.

При прибытии в Объединенные Арабские Эмираты туристам придется пройти еще один тест. В других странах повторное исследование будет необходимо только при признаках заболевания. Также туристы не попадут в эти страны без медицинской страховки, которая покроет лечение в случае заражения коронавирусом.

Туроператоры уже предлагают путевки в ОАЭ, Египет и на Мальдивы. В отрасли ожидается резкий всплеск спроса на туры в этих направлениях. Это в первую очередь обусловлено высоким уровнем достатка туристов, предпочитающих отдых в этих странах. В АТОР отмечают, что принимающая сторона идет на уступки ради повышения спроса. Так отели предлагают различные акции и скидки.