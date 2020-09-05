Рар напомнил слова Путина о последствиях расширения НАТО на восток

Москва, 5 сентября. Политика России в отношении Белоруссии является абсолютно логичной, считает немецкий политолог Александр Рар. Москва, как уже неоднократно подчеркивала, не допустит дальнейшего расширения НАТО на восток.

Эксперт обратил внимание, что западные государства абсолютно не сходятся во мнении, чем должно все закончиться в Белоруссии, пишет «ПолитПазл».

Например, Штаты и еще ряд европейских стран ведут борьбу против РФ, устраивая революции в постсоветских государствах. Последнее их «творение» как раз сейчас и наблюдается в Белоруссии.

Польша вынашивает имперские планы, вспоминая об идее политика начала XX века Юзефа Пилсудского. Варшава хочет доминировать в Восточной Европе без учета мнения Берлина и Парижа. Поляки рассматривают вариант создания «треугольника» между Балтийским, Средиземным и Черным морями. Белоруссию они хотят превратить в буферную зону между собой и РФ. Данный план Польши идет вразрез с масштабным проектом европейских стран.

«И тем самым [поляки] уничтожают другой проект «Европа: от Лиссабона до Владивостока», за который ратовали немцы и отчасти французы. Это абсолютно повторяет события столетней давности, когда Россию тоже пытались изолировать и окружить недружественными государствами», — выразил мнение политолог.

Александр Рар отметил, что Россия не меняет позицию, которую озвучивал Владимир Путин еще в 2007 году. Тогда российский лидер предупредил, что расширение военно-политического блока несет огромный риск возникновения новой холодной войны.

Политолог подчеркнул, что для России именно Белоруссия является ключевой страной. Никакой лидер РФ «не сдаст» ее. Эксперт отметил, что это предельно ясно поняли в Берлине. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после телефонного разговора с Путиным прекратила поддерживать митинги в Белоруссии.

Напомним, что ранее российский МИД заявил о том, что Варшава являлась одним из спонсоров акций протеста в Белоруссии, пишет «Ридус».