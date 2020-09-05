Ученые выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя несчастными

Москва, 5 сентября. Ученые из США выяснили, что чаще всего люди чувствуют себя несчастными в возрасте 47–48 лет. Это в первую очередь зависит от старения организма и уровня гормонов.

Исследования показали, что самый «счастливый» момент в жизни проходит в период с 18 до 23 лет. Это обусловлено максимальным уровнем половых гормонов. После 30 показатели постепенно снижаются, вслед за этим падает и удовлетворенность жизнью.

Ученые проанализировали данные опросов из 132 стран. Респондентам предлагались варианты от «счастья» до «полной неудовлетворенности жизнью». В развитых странах второй вариант чаще всего выбирали люди в возрасте 47 лет. В развивающихся самыми несчастными оказались 48-летние. Ученые отметили, что из общей статистики «выбиваются» Россия, Мексика и Китай. Там самым несчастным людям около 43 лет.

Ученые пришли к выводу, что показатели счастья мало зависят от страны, состояния здоровья, пола респондентов или семейного положения. Причина кроется в общем старении организма.

Большинство ученых сходятся в том, что счастье возвращается после 60 лет. Последнее исследование показало, что количество «счастливых» людей в возрасте 70 лет практически равно показателю среди 20-летних. Это связано с прекращением трудовой деятельности. Для человека на второй план отходят вопросы профессиональных перспектив и финансового положения. Люди пенсионного возраста больше времени уделяют своим увлечениям, хобби и семье. Пожилые чувствуют себя особенно счастливыми, если у них нет серьезных проблем со здоровьем.