Дети после возвращения из-за границы пойдут в школу без теста на COVID-19

Москва, 5 сентября. Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, нужно ли будет вернувшимся из-за границы школьникам сдавать тест на коронавирус.

Школьникам не запретят возвращаться к занятиям без теста на коронавирусную инфекцию, но региональные власти могут самостоятельно принять соответствующее решение, пишет «Ридус». Об этом во время рабочей поездки в Казань сказал Кравцов.

Он напомнил о рекомендациях Роспотребнадзора по организации обучения учеников и призвал их соблюдать.

«Что касается такого требования [сдавать тест на коронавирус] — непосредственно требования нет в этих рекомендациях [Роспотребнадзора]», — указал Сергей Кравцов.

Министр просвещения добавил, что этот вопрос необходимо уточнить в Роспотребнадзоре и Министерстве здравоохранения РФ, а также в региональных штабах.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. Ранее сообщалось об индонезийских ученых, нашедших наиболее заразный штамм коронавируса. Российский вирусолог, доктор медицинских наук и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал телеканалу «360», что из себя представляет новый штамм COVID-19.