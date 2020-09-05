Эксперт раскрыл призывы в ФРГ к отказу от «Северного потока — 2»

Москва, 5 сентября. Призывы некоторых немецких политиков отказаться от «Северного потока — 2» говорят о лоббировании американского СПГ, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Глава Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес заявил, что приостановка строительства газопровода обойдется европейским инвесторам в 8 млрд евро чистых убытков. Кроме финансовых проблем, Берлин еще понесет социальные и репутационные потери.

Внутриполитическая ситуация в Германии обострилась еще после заявления немецкого канцлера Ангелы Меркель о российском блогере Алексее Навальном, который сейчас находится в республике на лечении. Создается впечатление, что главным объектом этой провокации является «Северный поток — 2».

«Сегодня немецкий бизнес замер в тревожном ожидании, потому что эта история с блогером, которая прекрасна в своем безумии, политическим классом ФРГ используется для антироссийского давления», — сказал эксперт в интервью «Экономике сегодня».

По его словам, сейчас в Германии наблюдается разница интересов бизнеса и правящей элиты, которая интегрирована в коллективный Запад.

Камкин также прокомментировал ситуацию с основателем так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом).

«Из этой клоунады с российским гражданином изначально торчали уши американских партнеров, а после заявления Меркель ситуация окончательно усугубилась», — указал специалист.

В Европе также, по его мнению, ожидают результатов выборов президента США, которые запланированы на осень 2020 года. В Евросоюзе в случае победы Джо Байдена рассчитывают вернуться к переговорам по Трансатлантическому торговому партнерству, полагает Камкин. В этом документе могут быть прописаны обязательства ЕС по импорту американского СПГ, и таким образом превратит ЕС в энерготерриторию США.